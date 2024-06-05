Американцы первыми поздравили российского космонавта с рекордом

Экипаж американского сегмента станции и ЦУП (Центр управления полетами ) в Хьюстоне первыми поздравили российского космонавта Олега Кононенко с рекордом по пребыванию в космосе 1000 суток. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарубежные коллеги внимательно отслеживали, когда факт 1000 дней свершится, поскольку считают это событие значимой вехой для всей мировой космонавтики», — сказал Кононенко.

4 июня стало известно, что командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в околоземном пространстве. По его мнению, это достижение будет значительным вкладом в развитие космической медицины и подготовку к будущим межпланетным полетам. Сейчас Кононенко находится в пятой космической экспедиции своей карьеры, которая завершится в сентябре 2024 года. 21 июня он отметит свое 60-летие в космосе, а после завершения годовой экспедиции его общее время пребывания в космосе составит 1110 суток.

Ранее космический корабль Crew Dragon перестыковался на другой узел МКС.