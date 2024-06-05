Россия и Китай уменьшат минимальное количество человек в группе для безвизового въезда

Минэкономразвития России ведет переговоры с целью уменьшения количества человек для безвизовых туристических групповых поездок из РФ в Китай с пяти до трех человек и увеличению срока пребывания с 15 до 21 дня. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что предложения уже направлены китайской стороне.

«Планируем выйти на согласованный проект документа во время заседания нашей двусторонней подкомиссии по туризму, которая состоится в сентябре 2024 года. Исходим из того, что изменения заработают уже в следующем году», - сказали в Минэкономразвитии.

До этого визовый эксперт, учредитель и руководитель международной сети визовых центров EasyVisa Илья Блажиевский рассказал «Газете.Ru», что отказать в китайской визе могут тем, кто долго был в Турции.

29 мая глава консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что жители Китая стали лидерами по заявкам на российские электронные визы.

Ранее в России допустили расширение практики внедрения курортного сбора.