Праздник Левон Огуречник отмечают в России

5 июня православная церковь отмечает праздник обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. В народе это праздник называют Левон Огуречник, пишет газета «Известия».

В древности на Руси этот день считался последним сроком для посадки огурцов и других овощных культур, поэтому народный календарь назвал этот праздник «Левон Огуречник».

В 2024 году праздник будет отмечаться в среду.

Святой Леонтий, известный как выдающийся архипастырь XI века, был постриженником Печерского монастыря и первым епископом, вышедшим из Киевских пещер — духовного центра для многих святителей Руси.

Позднее его назначили на кафедру в Ростове, где он активно работал по просвещению местных языческих племен. Несмотря на сопротивление и угрозы, святой не оставил свою духовную обитель, привлекая все больше последователей. Он построил храм в честь Архистратига Михаила, сюда приходили местные жители, некоторые из которых приняли крещение.

Его подвижническая деятельность вызывала недовольство у языческой верхушки, и в 1073 году с ним расправились.

Тело святого было захоронено в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове, которая позднее сгорела. Однако через два года при строительстве нового храма были обнаружены нетленные мощи святого. Это событие легло в основу церковного праздника, который отмечается летом.

В этот день верующие посещают церковь, чтобы помолиться святому Леонтию, просить укрепления веры, мудрости, терпения и благополучного урожая.

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