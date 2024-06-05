На Кипре прокомментировали информацию о покупке Зеленским отеля

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар отреагировал на сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский купил отель на севере Кипра, поговорил с его владельцем, главой Oscar Group, и получил подтверждение, что эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Татара, он общался с владельцем отеля Хусейном Оскаром, который подтвердил, что информация о покупке Зеленского это неправда.

В посольстве Украины на Кипре заявили, что публикации турецких СМИ являются ложью, чтобы создать дипломатическую напряженность между сторонами.

Президент Кипра Никос Христодулидис также заявлял, что соответствующие сообщения не нашли подтверждения.

До этого президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что власти республики проверяют информацию о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы принадлежит отель в северной части острова.

Турецкие СМИ сообщили, что украинский президент приобрел отель-казино Vuni Palace на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК, ее не признает ни одно государство мира, кроме Турции).

Ранее Байден признался, что месяц жил на Украине.