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Медведчук рассказал о схеме западных спецслужб по легитимизации Зеленского

Медведчук: спецслужбы Запада организовали схему по легитимизации Зеленского

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РИА Новости

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что спецслужбы стран Запада организовали преступную схему легитимизации дальнейшего пребывания у власти украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Медведчука, Зеленский сейчас самовольно продолжает выполнять обязанности президента страны и поэтому за узурпацию власти должен быть привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, ответственности подлежит и глава Верховной рады Руслан Стефанчук, который является подручным Зеленского в захвате власти.

Медведчук отметил, что для придания действиям украинского руководства видимости законности спецслужбы США и Великобритании приняли решение о проведении специальной операции по легитимизации продления президентских полномочий Зеленского.

Политик объяснил, что этот план заключается в подаче в подконтрольный Зеленскому Верховный суд Украины фиктивного иска против Рады, которая не объявила выборы президента. Верховный суд же должен будет отказать в удовлетворении исковых требований и тем самым признать законность продолжения исполнения Зеленским обязанностей президента.

До этого президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что власти республики проверяют информацию о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы принадлежит отель в северной части острова.

Ранее военный эксперт объяснил, кто и когда может свергнуть Зеленского.

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