Белый дом анонсировал новую военную помощь Киеву

В ближайшие недели Соединенные Штаты объявят о поставках Украине новых крупных партий вооружений. Об очередной военной помощи Киеву сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине», — заявил он.

3 июня сообщалось, что верхняя палата парламента Швейцарии отклонила новый пакет помощи Украине на пять миллиардов швейцарских франков на $6 млрд.

В конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на западных союзников. Он посетовал на их солидарность «только на словах» и попросил ускориться с передачей комплексов Patriot.

Ранее Кулеба признался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО.