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Раскрыта личность тайного мужа Анны Заворотнюк

Тайным мужем Анны Заворотнюк оказался 30-летний миллионер

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anna_zavorotnyuk/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, 28-летняя Анна, не раскрывала детали своей личной жизни. Известно, что она заключила брак в 2022 году, издание Super рассекретило личность мужа младшей Заворотнюк.

В социальных сетях девушка не публиковала общих фотографий с мужем. Она объясняла это тем, что ее супруг, не публичное лицо. Известно, что вместе с ним Анна проживала в Дубае.

Анна вернулась в Россию, чтобы попрощаться с матерью вместе со своим супругом.

По информации издания Super, ее мужем оказался 30-летний бизнесмен Тимур Исмаилов. Журналисты изучили его аккаунты в соцсетях и выяснили, что с 2013 по 2017 год он учился в университете Пейс в Нью-Йорке, где также обучалась Анна.

Позже он работал в двух американских компаниях перед переездом в ОАЭ: менеджером по продажам в международных грузоперевозках и помощником по развитию бизнеса в консалтинговой фирме.

Сейчас он занимает должность генерального директора в международной торговой корпорации Pamo Global. Компания находится в Дубае.

Ранее юрист рассказала, кому достанется наследство Заворотнюк.

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