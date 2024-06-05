Раскрыта личность тайного мужа Анны Заворотнюк

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, 28-летняя Анна, не раскрывала детали своей личной жизни. Известно, что она заключила брак в 2022 году, издание Super рассекретило личность мужа младшей Заворотнюк.

В социальных сетях девушка не публиковала общих фотографий с мужем. Она объясняла это тем, что ее супруг, не публичное лицо. Известно, что вместе с ним Анна проживала в Дубае.

Анна вернулась в Россию, чтобы попрощаться с матерью вместе со своим супругом.

По информации издания Super, ее мужем оказался 30-летний бизнесмен Тимур Исмаилов. Журналисты изучили его аккаунты в соцсетях и выяснили, что с 2013 по 2017 год он учился в университете Пейс в Нью-Йорке, где также обучалась Анна.

Позже он работал в двух американских компаниях перед переездом в ОАЭ: менеджером по продажам в международных грузоперевозках и помощником по развитию бизнеса в консалтинговой фирме.

Сейчас он занимает должность генерального директора в международной торговой корпорации Pamo Global. Компания находится в Дубае.

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