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Запад намерен дать Киеву кредит, который будет погашаться за счет доходов с активов России

Йеллен: кредит Украине будет погашаться за счет доходов с российских активов

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Global Look Press

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Запад рассматривает возможность предоставить Киеву кредит, который затем будет погашаться доходами с замороженных активов России. Об этом со ссылкой на выступление Йеллен в комитете по ассигнованиям сената США сообщает ТАСС.

По словам министра, идея о предоставлении Украине кредита за счет использования доходов с замороженных российских кредитов пользуется значительной поддержкой в странах «Большой семерки».

Йеллен отметила, что Вашингтон сейчас согласовывает со своими союзниками и партнерами способы, с помощью которых российские активы могут быть использованы для оказания помощи Киеву.

Министр финансов США напомнила, что доходы от замороженных на международной площадке Euroclear российских активов составят от $3 млрд до $5 млрд в год.

До этого полиция Украины заявила об аресте связанных с РФ активов на $943 млн.

Ранее в ЕС рассказали, когда Украина может получить первый транш средств от активов РФ.

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