США приостановили поставку Израилю бомб на 2 млн кг

США приостановили поставку Израилю 2 млн кг бомб. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает РИА Новости.

Всего предполагалось поставить 800 бомб весом 900 кг и 1,7 тыс. бомб весом 230 кг. Подчеркивается, что окончательное решение о судьбе этой взрывчатки пока не принято.

«Не углубляясь в гипотезы, повторюсь, мы очень четко обозначили свою позицию в отношении Рафаха и любого рода наземных операций там», — прокомментировал это решение пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

В марте сообщалось, что президент США Джо Байден может ограничить помощь Израилю, если он нападет на Рафах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллиона беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.