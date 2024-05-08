Военкор оценил сроки взятия Харькова и Одессы, озвученные Кадыровым

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости взятия Харькова и Одессы в ближайший месяц. По мнению журналиста, для выполнения этих целей нужно больше времени.

«Взятие Харькова — это история на много месяцев. Даже меньший по размеру Мосул американская коалиция брала больше года. Притом, что у них группировка была более 100 тысяч человек. Соответственно, взятие Харькова — это задача, в лучшем случае, до конца года», — указал Шлепченко.

Что касается Одессы, по его словам, здесь также есть ряд условий, в том числе необходимость форсирования Днепра.

Накануне Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его словам, сейчас России нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Перед этим Кадыров посетил инаугурацию президента РФ Владимира Путина в Кремле.

Ранее в Харьковской и Полтавской области произошли взрывы.