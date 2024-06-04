Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голкипер «Миннесоты» восхитился Капризовым

Голкипер «Миннесоты» Флери о Капризове: у него нет слабых мест

close
100%
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери заявил на YouTube-канале «Суперлига», что у его одноклубника Кирилла Капризова нет слабых мест.

«Кирилл много работает и очень любит хоккей. Он увлечен своим делом. Это доставляет удовольствие всем, поскольку он действительно упорно трудится. Он очень опытный, и у него большое сердце», — сказал Флери.

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 75 матчей, отметившись 46 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды. «Миннесота» не попала в плей-офф. В турнирной таблице Западной конференции команда заняла десятое место, набрав 86 очков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Капризов назвал свою слабую сторону.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами