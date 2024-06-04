Голкипер «Миннесоты» восхитился Капризовым

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери заявил на YouTube-канале «Суперлига», что у его одноклубника Кирилла Капризова нет слабых мест.

«Кирилл много работает и очень любит хоккей. Он увлечен своим делом. Это доставляет удовольствие всем, поскольку он действительно упорно трудится. Он очень опытный, и у него большое сердце», — сказал Флери.

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 75 матчей, отметившись 46 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды. «Миннесота» не попала в плей-офф. В турнирной таблице Западной конференции команда заняла десятое место, набрав 86 очков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Капризов назвал свою слабую сторону.