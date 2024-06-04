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Пьяный охотник прострелил ноги друзьям во время ссоры

В Якутии пьяный мужчина ранил собутыльников из охотничьего ружья

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СК РФ по Республике Саха (Якутия)

В Верхневилюйском районе Якутии пьяный охотник поссорился с приятелями и прострелил мужчинам ноги из самозарядного карабина. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, инцидент произошел 15 мая в зимовье возле села Туобоя. Трое охотников распивали спиртные напитки, в какой-то момент между мужчинами возникла ссора.

Один из них схватил самозарядный охотничий карабин и выстрелил оппонентам в ноги, после чего скрылся. Пострадавшие выжили, стрелка удалось оперативно задержать. В отношении жителя Якутии возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, обвиняемый заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет сельчанин, открывший огонь из ружья по соседу в ходе ссоры. 46-летний сельчанин в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к соседу, который также распивал спиртные напитки. Мужчина хотел присоединиться к застолью, но его прогнали, он обиделся на негостеприимного соседа, достал из сарая ружье и вышел на улицу. Сначала он произвел несколько выстрелов в воздух, а затем прицелился и выстрелил в грудь хозяина дома. Спасти пострадавшего не удалось. Злоумышленник оставил ружье и скрылся, однако вскоре был задержан.

Ранее в Якутии братья открыли стрельбу по отцу из-за обвинения в тунеядстве.

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