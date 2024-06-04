Российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как «австралийский казак», заявил, что австралийские власти показали свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отправляя на саммит мира в Швейцарию министра страхования по инвалидности.

«Наблюдается тенденция, что все серьезные авторитетные личности планеты Земля красиво, «по-английски», уходят от участия в этом фарсе, так называемой «мирной» конференции в Швейцарии <...> Австралия таким образом подает сигнал, такой тонкий-тонкий намек: ... ребята, мы относимся к Зеленскому несерьезно», — отметил Бойков.

По его словам, австралийцы высмеивают свое правительство, даже провластные СМИ пишут про выбор представителя от Австралии с долей иронии.

До этого телеканал ABC, согласно данным опроса, сообщал, что свыше половины опрошенных в Австралии хотели бы свернуть оказываемую их страной поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.