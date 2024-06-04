Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Австралийские власти показали, что относятся к Зеленскому несерьезно

Активист Бойков: Австралия подает сигнал, что относится к Зеленскому несерьезно

close
100%
Bill Bachmann/Global Look Press

Российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как «австралийский казак», заявил, что австралийские власти показали свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отправляя на саммит мира в Швейцарию министра страхования по инвалидности.

«Наблюдается тенденция, что все серьезные авторитетные личности планеты Земля красиво, «по-английски», уходят от участия в этом фарсе, так называемой «мирной» конференции в Швейцарии <...> Австралия таким образом подает сигнал, такой тонкий-тонкий намек: ... ребята, мы относимся к Зеленскому несерьезно», — отметил Бойков.

По его словам, австралийцы высмеивают свое правительство, даже провластные СМИ пишут про выбор представителя от Австралии с долей иронии.

До этого телеканал ABC, согласно данным опроса, сообщал, что свыше половины опрошенных в Австралии хотели бы свернуть оказываемую их страной поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами