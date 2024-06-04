В Хабаровске школьник проломил череп, упав с велосипеда

В центре Хабаровска школьник катался на велосипеде и упал с лестницы, подростка с серьезными травмами увезли в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на «Тургеневской лестнице» в Хабаровске, 14-летний мальчик совершал спуск по ступеням на велосипеде и неудачно упал. Пострадавшего госпитализировали.

У школьника диагностированы перелом основания черепа и ушиб головного мозга, травмы подростка оцениваются как серьезные. Подробности о состоянии мальчика неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга школьница упала с велосипеда и попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Вербной, 13-летняя школьница каталась на велосипеде на детской площадке и упала, перелетев через руль. Пострадавшую госпитализировали с закрытой травмой живота, разрывом правой доли печени и внутрибрюшным кровотечением в тяжелом состоянии. Девочку поместили в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее российские врачи спасли ребенка с разрывом желудка после падения с велосипеда.