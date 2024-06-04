Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске школьник проломил череп, упав с велосипеда

Mash: в Хабаровске школьник упал с велосипеда и проломил череп

close
100%
dvnovosti.ru' class="item-image" >
dvnovosti.ru

В центре Хабаровска школьник катался на велосипеде и упал с лестницы, подростка с серьезными травмами увезли в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на «Тургеневской лестнице» в Хабаровске, 14-летний мальчик совершал спуск по ступеням на велосипеде и неудачно упал. Пострадавшего госпитализировали.

У школьника диагностированы перелом основания черепа и ушиб головного мозга, травмы подростка оцениваются как серьезные. Подробности о состоянии мальчика неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга школьница упала с велосипеда и попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Вербной, 13-летняя школьница каталась на велосипеде на детской площадке и упала, перелетев через руль. Пострадавшую госпитализировали с закрытой травмой живота, разрывом правой доли печени и внутрибрюшным кровотечением в тяжелом состоянии. Девочку поместили в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее российские врачи спасли ребенка с разрывом желудка после падения с велосипеда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами