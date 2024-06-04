Трехлетняя девочка выпала из кабины трактора в Адыгее

В Кошехабльском районе Адыгеи устанавливаются обстоятельства несчастного случая с ребенком, девочка выпала на проезжую часть из трактора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

Инцидент произошел в хуторе Красный Кошехабльского района Адыгеи, по данным МВД, 30-летний сельчанин посадил в кабину трактора ребенка. Мужчина выезжал на трассу и совершал резкий поворот, в какой-то момент трехлетняя девочка выпала из кабины на проезжую часть через открытое окно.

Спасти пострадавшую медики не смогли. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Еланском районе Волгоградской области четырехлетний ребенок сел за руль отцовской машины и наехал на годовалую сестру. Инцидент произошел в селе Дубовое, четырехлетний мальчик играл в салоне припаркованного возле частного дома автомобиля «Лада Гранта». Ребенок сумел завести авто, легковушка тронулась с места и переехала годовалую сестру мальчика, игравшую возле авто. Пострадавшую немедленно госпитализировали в детскую больницу, но, несмотря на все усилия медиков, спасти девочку не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее в Москве мальчик попал в больницу, пытаясь переехать дорогу с другом на одном самокате.