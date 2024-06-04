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Стало известно, в каком возрасте россияне начали зарабатывать

Половина опрошенных россиян начали получать первые деньги до 23 лет

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Pixabay

Россияне рано становятся финансово самостоятельными: почти половина опрошенных граждан (49%) начинают зарабатывать первые деньги в 18-23 года, а к 23-25 годам уже полностью себя обеспечивают и не зависят от родственников (43%). Это следует из опроса страховой компании «Росгострах» и банка «Открытие». Результаты есть у «Газеты.Ru».

В 18-23 года начали зарабатывать 62% опрошенных зумеров, рожденных в 1997-2012 годы, 48% бумеров (1946-1964 гг.), 47% миллениалов (1961-1996 гг.) и 40% представителей поколения X (1965-1980 гг). Среди всех поколений раньше других начали зарабатывать представители поколения X. 34% из них стали получать свой личный доход еще до 18 лет, в то время как среди миллениалов доля таких людей составляет 30%, среди зумеров — 24%, а среди бумеров — 17%.

Раньше всех финансово независимыми стали бумеры. В 23-25 лет более половины (55%) из них смогли полностью самостоятельно обеспечить себя финансово. Среди миллениалов эта доля составляет 47%, а среди поколения X — 43%.

Имуществом, в первую очередь автомобилями, россияне стремятся обзавестись до 30 лет. Зумеры и миллениалы чаще всего покупают машины в возрасте до 23 лет (22% респондентов). У бумеров первое авто появилось в основном в 23-25 лет (42%), а у представителей поколения X (29%) — в 25-27 лет.

Опрос был проведен среди 1213 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.

Ранее стал известен размер пассивного дохода россиян.

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