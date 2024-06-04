Группа «Би-2» выступит на фестивале Вайкуле, несмотря на отказ певицы в дуэте

Супруг Лаймы Вайкуле Андрей Латковский заявил, что группа «Би-2» уже заявлена в программе традиционного фестиваля «Рандеву» певицы. Его слова передает издание «Абзац».

«Они в афише, они обязательно выступят на фестивале «Рандеву», — подчеркнул мужчина.

По словам Латковского, музыканты споют на мероприятии ту композицию, над которой давно работают. Однако он не стал раскрывать, о какой песне идет речь. Отмечается, что это будет дуэт коллектива с Лаймой Вайкуле.

Недавно Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что Вайкуле отказалась петь с группой дуэтом «Мой рок-н-ролл» из-за Юлии Чичериной. Музыкант также поделился, что их отношения с Чичериной стали «расслаиваться» еще в 2015 году, когда певица стала ездить на передовую. Он даже просил коллегу не исполнять их совместную песню, но Чичерина не отреагировала на просьбу.

В 2023 году Галкин вместе с Вайкуле исполнил хит «Листья желтые» на латышском языке на фестивале «Рандеву». Его жена, артистка Алла Пугачева, также присутствовала на фестивале и наблюдала за выступлением.

В прошлом году музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходил с 26 по 30 июля в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. На сцене спели Верка Сердючка, Макс Барских и Alekseev. Также на красной дорожке с Вайкуле позировала певица Мария Максакова (признана в РФ иностранным агентом).

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