Фанаты ЦСКА отреагировали на увольнение Федотова с поста тренера команды

Фанаты московского ЦСКА опубликовали пост в социальных сетях в связи с уходом наставника Владимира Федотова из клуба, поблагодарив специалиста за работу.

«Владимир Валентинович, спасибо за все. За открытость и честность, небезразличность во многих вопросах. За те эмоции, что подарили нам, за те победы, что вызывали эти эмоции. За трофей в прошлом году», — написали болельщики.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал логичным увольнение Федотова из команды.