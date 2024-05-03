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ВСУ планируют применять истребители F-16 в комбинации со старой авиацией

Спикер ВС ВСУ Евлаш: мы планируем применять F-16 вместе со старой авиацией

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Украинская армия планирует использовать истребители F-16 в комбинации со старыми бортами украинской авиации, такими как Су-27 и МиГ-29. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, слова которого передает «РБК-Украина».

«В 2000-х годах уже прилетали на Украину F-16 и во время международных учений довольно успешно выполняли сильные маневры вместе с Су-27, МиГ-29. Это сочеталось достаточно эффективно», — сказал он.

1 мая полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что поставки Украине западных истребителей F-16 не повлияют на конфликт, а только затянут его.

В этот же день Евлаш допустил, что первые F-16 поступят на Украину после Пасхи.

Он отметил, что Воздушные силы Украины не несут ответственности за поставки напрямую, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства.

До этого США заявили, что Запад поставит Украине самолеты F-16 вместе со всеми вооружениями к ним.

Ранее F-16 потерпел крушение в США.

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