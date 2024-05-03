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Российские вертолеты уничтожили замаскированную украинскую технику

Минобороны РФ: российские экипажи Ми-28НМ уничтожили замаскированную технику ВСУ

Российские экипажи вертолетов Ми-28НМ ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне работы группировки «Юг». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По словам штурмана боевого вертолета Ми-28НМ по имени Артем, военные ударили по замаскированной технике и живой силе ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами. В итоге разведка подтвердила, что все цели уничтожены. После удара экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись в место своей дислокации.

До этого в Минобороны заявили, что расчеты АГС-17 «Пламя» группировки войск «Днепр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Херсонской области.

Накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России при помощи ракетного удара нанесли поражение пусковой установке зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T в районе населенного пункта Островерховка Харьковской области

Ранее Авдеевку наполовину освободили от мин.

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