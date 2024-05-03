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В Пентагоне оценили намерения ХАМАС напасть на силы США

Остин: Пентагон не видит признаков того, что ХАМАС намерен напасть на силы США

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Leah Millis/Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят никаких признаков того, что радикальное палестинское движение ХАМАС планирует напасть на американских военнослужащих в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что не планирует обсуждать разведывательную информацию, но может сказать, что в ведомстве не видят на данный момент каких-либо признаков активного намерения напасть на военных США.

До этого стало известно, президент США Джо Байден намерен использовать сделку Израиля и палестинским движением ХАМАС в своих политических интересах.

Также окружение американского президента полагает, что завершение палестино-израильского конфликта поможет снизить градус протестов в университетах США.

Кроме того, временное прекращение огня позволит возобновить переговоры между Израилем и Саудовской Аравией и нормализовать отношения между двумя государствами.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и египетских чиновников писала, что Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.

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