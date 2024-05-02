Украинский политолог спрогнозировал скорый выход ВС РФ к границам ДНР и ЛНР

Российские войска могут выйти на административные границы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) уже предстоящей осенью. Об этом в ходе интервью с журналистом Александром Шелестом (признан в РФ иностранным агентом) заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

Специалист отметил, что в настоящее время в районе донецкого поселка Очеретино наблюдается тактический прорыв Вооруженных сил РФ. При этом, если он «перейдет на оперативный уровень», Киев будут ждать большие неприятности.

«Это как раз иллюстрация того, что фронт трещит <...>. А если оно дальше будет набирать эффект снежного кома, начнется сворачивание фронта — тогда, собственно, россияне могут выйти к осени на границы Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР. — «Газета.Ru») полностью», — сказал эксперт.

По мнению Золотарева, в подобной ситуации украинские власти рискуют не только полностью потерять контроль над Донбассом. Также под угрозой может оказаться Днепропетровская область, уточнил он.

В конце специалист признал, что текущая ситуация на поле боя «выглядит грустно» для Киева.

2 мая представитель группировки украинских войск «Хортица» Назар Волошин сообщил, что ВС РФ взяли под свой контроль часть поселка Очеретино. Сейчас в населенном пункте идут тяжелые бои, подчеркнул он.

Ранее генерал ВСУ рассказал, к чему приведет взятие поселка Очеретино российскими войсками.