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США и Британия нанесли серию ударов по йеменскому аэропорту Ходейды

Al Masirah: ВС США и Британии нанесли удары по аэропорту города Ходейда в Йемене

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The Defence Ministry/Reuters

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по территории международного аэропорта города Ходейда, который находится под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

По данным вещателя, коалиционные силы нанесли не менее пяти ударов по территории воздушной гавани, которая не функционирует с 2015 года. При этом отмечается, что аэропорт Хадейды может использоваться в качестве военной базы.
Информацию о возможных жертвах и пострадавших в результате атак телеканал не приводит.

30 апреля сообщалось, что американские военные сбили БПЛА хуситов в Красном море. Отмечается, что аппарат летел к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon.

На фоне войны между Израилем и шиитским движением ХАМАС в секторе Газа йеменские хуситы с октября 2023 года начали обстреливать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей они используют дроны и ракеты.

Ранее хуситы заявили о расширении операций против кораблей стран Запада.

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Удары США по хуситам
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