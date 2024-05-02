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Бывшего адвоката Ефремова перевезли в Москву после ранения

Shot: экс-адвокат Пашаев не может ходить после тяжелого ранения на фронте

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Экс-адвокат Эльман Пашаев не может ходить после тяжелого ранения на фронте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Пашаева транспортировали из Макеевки в одну из столичных клиник с ранением ноги и контузией. Сейчас из-за травмы поясницы и ноги экс-адвокат не может ходить. Пока что медики не дают прогнозов относительно того, получится ли восстановить опорно-двигательную функцию Пашаева на 100%.

29 апреля бывший адвокат Михаила Ефремова получил серьезное ранение в зоне спецоперации на Украине. Вместе с военными он вышел на разведку местности под Угледаром и пострадал при атаке дрона. Пять часов юрист находился в окружении: его не могли эвакуировать.

В сентябре 2020 года Пашаев был лишен статуса адвоката после неоднозначных высказываний в СМИ по делу Ефремова. Это было четвертое «изгнание» в карьере юриста. В сентябре 2022 года Пашаев сообщил, что вновь получил соответствующий статус в адвокатской палате Северной Осетии. Однако уже в октябре Федеральная палата адвокатов сообщила о «прекращении статуса».

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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