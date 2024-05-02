В ВСУ подтвердили отступление из поселка Очеретино под Авдеевкой

Представитель группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» Назар Волошин заявил, что российские войска контролируют часть поселка Очеретино, который расположен под Авдеевкой в Донецкой народной республике. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

»(Противнику) удалось прорваться и закрепиться в Очеретино. Одна часть (поселка. – прим. ред.) находится под контролем врага... Там идут тяжелые бои», — сказал Волошин.

Накануне военный колумнист Bild Джулиан Рёпке писал, что российская армия после успешного закрепления на позициях и отражения контратак ВСУ продвигается на север от Очеретино к Архангельскому.

22 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ снялись с позиций и сбежали из села Очеретино. По его словам, украинские войска оставили свои позиции на северо-западе Авдеевки в ДНР и отступили. Он подчеркнул, что Вооруженные силы России зашли в населенный пункт, в центре были подняты флаги РФ.

Ранее генерал Кривонос рассказал, к чему приведет потеря ВСУ Очеретино.