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Стало известно о новой тактике ВСУ

Baza: ВСУ изменили тактику ударов по территории России

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще целиться дронами в железнодорожную инфраструктуру на территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«ВСУ начали бить БПЛА по железнодорожной инфраструктуре. Только за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях», — сказано в материале.

Сообщается, что целью ударов в Курской и Орловской областях были тяговые и трансформаторные подстанции. Разница между ударами составила 15 минут. В результате этого были задержаны два поезда, направлявшиеся из Москвы в Белгородскую и Курскую области.

Днем 2 мая сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в четверг, 2 мая, сбили один беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

В этот же день отмечалось, что средства ПВО России за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в США заявили о намерении Вашингтона продлить украинский конфликт еще на десять лет.

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