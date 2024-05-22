Путин назвал важный критерий оценки всей работы властей России

Важнейшим критерием оценки работы федеральных и региональных властей России должен быть уровень благополучия людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), передает ТАСС.

Он отметил, что у всех экономических, технологических и социальных планов существует «важнейшее измерение и важнейший критерий всей работы».

«Будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ, который ежегодно формирует Агентство», — сказал Путин.

До этого Владимир Путин поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов населения. Также в поручении он затронул вопрос укрепления финансового экономического и технологического суверенитета страны. Глава государства поручил кабмину и ЦБ РФ сделать акцент на развитие международных платежей.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.