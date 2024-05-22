В России бизнес начнут стимулировать к реализации соцпроектов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать стимулы для того, чтобы бизнес проводил масштабные социальные проекты. Заявление было сделано главой государства на заседании наблюдательного совета АСИ (Агентства стратегических инициатив), передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что государство должно создать «систему реально работающих стимулов и инструментов поддержки» для компаний, которые проводят такие проекты. Их он призвал распространить на компании, которые укрепляют технологический суверенитет страны, создают новые рабочие места, поддерживают своих сотрудников и участников СВО, а также «возводят новые современные города и населенные пункты».

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ продолжат поддерживать бойцов СВО снаряжением и льготами. По его словам, это — основная задача правительства страны в текущий период.

Ранее Путин назвал главный принцип взаимодействия власти и бизнеса в России.