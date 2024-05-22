Нетаньяху резко высказался о признании Палестины рядом стран ЕС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание независимой Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии. По его словам, подобное развитие событий станет «вознаграждением за террор» радикальным силам, сообщает ТАСС.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не допустит появления подобного государства на своих границах. По его словам, 80% палестинцев на Западном берегу Иордана поддерживают атаку ХАМАС 7 октября. Он также заявил, что подобному «злу нельзя предоставлять государство».

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

В ответ на это Израиль отозвал из этих стран своих послов. Пока в ХАМАС приветствуют международное признание, израильтяне обещают продолжать военные действия, несмотря на него.

Ранее стали известны главные причины признания независимости Палестины странами Европы.