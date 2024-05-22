Король Бахрейна прибыл в Россию с официальным визитом

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел в Россию, его самолет приземлился в одном из аэропортов Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, в 18.10 монарх спустился по трапу авиалайнера. Его встречал заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Известно, что король прибыл в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Главы государств планируют обсудить состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Также коллеги поднимут актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, стороны поговорят об итогах 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошел в Манаме 16 мая. Переговоры должны завершиться подписанием совместных документов. После визит в РФ король Бахрейна планирует отправиться в Китай для участия в Форуме китайско-арабского сотрудничества. Монарха пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее президент Кубы Диас-Канель Бермудес пожелал России успехов в проведении СВО.