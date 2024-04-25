Суд арестовал счета замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятке

Суд арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки. Об этом сообщил адвокат арестованного Денис Балуев, слова которого передает РИА Новости.

«Счета моего подзащитного арестованы», — сказал адвокат.

24 апреля Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю министра обороны страны Тимуру Иванову и его знакомому Сергею Бородину по делу о получении взятки в особо крупном размере. Инстанция распорядилась арестовать мужчин до 23 июня 2024 года. Известно, что на своем посту Тимур Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов российского военного ведомства. В Следственном комитете РФ заявили, что заместителя министра обороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей.

25 апреля Басманный районный суд Москвы отправил под стражу Александра Фомина в качестве еще одного фигуранта по делу бывшего заместителя министра обороны РФ.

Ранее политолог рассказал, из-за кого могли арестовать Тимура Иванова.