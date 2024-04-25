Лукашенко оценил вероятность войны с Западом

Белоруссия не будет воевать с Западом, так как там понимают, что ответ будет серьезным. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС), передает РИА Новости.

«Они понимают, что мы можем серьезно ответить. Это новая война. И я уже говорил, если что, мы все станем Брестской крепостью, но защитим свою землю», — заявил Лукашенко.

Также Александр Лукашенко заявил, что не намерен объявлять и проводить мобилизацию граждан в Вооруженные силы Белоруссии.

При этом белорусский президент сказал, что страны Запада направляют в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей.

Он добавил, что для Украины на данном этапе настал момент для переговоров, в условиях, когда Запад настаивает на недопустимости победы РФ, можно «сыграть вничью».

Ранее Лукашенко назвал реальный риск для Белоруссии.