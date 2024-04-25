На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области в 10:19 мск. Через 10 минут сигнал прозвучал в других регионах. В 10:32 мск воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

До этого утром 25 апреля в Черкасской области в центральной части Украины произошли взрывы. В этот момент в Черкасской и еще четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Также в Николаеве на юге Украины произошли два взрыва.

24 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег заявлял, что Вооруженные силы России ударили по украинской военной части в Одессе, которая находится возле Горбатого моста.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.