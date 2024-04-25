В ХАМАС заявили, что Израиль уничтожил недостаточно боевого потенциала движения

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила не более 20% военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро радикальной организации Халиль аль-Хайя агентству Associated Press.

По его словам, это касается и человеческого, и материального потенциала на местах.

До этого в ряде городов на Западном берегу реки Иордан произошли вооруженные столкновения между членами палестинских радикальных группировок и Армией обороны Израиля. В городе Тулькарм «Бригады Аль-Кудс» атаковали израильских солдат. Во время уличного боя машина ЦАХАЛ подорвалась на фугасном взрывном устройстве. В лагере беженцев Нур-Шамс был взорван бульдозер израильской армии.

Отряды «Бригад мучеников Аль-Аксы» вступили в бой с израильскими солдатами в Наблусе, западной части Иерихона и к северу от Хеврона. По информации телеканала, столкновения носят ожесточенный характер. Также сообщается о значительном числе пострадавших среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что лидер ХАМАС пожелал видеть Россию гарантом безопасности для Газы.