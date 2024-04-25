Появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ

Telegram-канал опубликовал «Украина.ру» кадры с ракетным ударом российской армии по эшелону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным канала, ликвидация эшелона произошла на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. Российские войска использовали ракеты класса «воздух-поверхность». Эксперты не исключили, что такой удар характерен для ракет «Искандер».

Канал отметил, что это уже не первый случай, когда российская армия бьет по эшелонам с военной техникой, которую передают Киеву страны Запада.

До этого назначенный Киевом глава региона Александр Прокудин заявил, что утренние обстрелы повредили инфраструктуру в части Херсонской области, находящейся под контролем ВСУ. По его словам, утром 25 апреля наносились удары по Антоновке, Ромашково, Кизомысу, Инженерному, Садовому, Бериславу, Качкаровке, Ольговке, Осокоровке и Херсону.

Также 25 апреля сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Черкасской области.

Ранее на границе с Белгородской областью сорвали попытку создания огневой точки ВСУ.