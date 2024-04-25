Стало известно о поврежденном газопроводе в подконтрольной Киеву части Херсонщины

Утренние обстрелы повредили инфраструктуру в части Херсонской области, находящейся под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава региона Александр Прокудин.

«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры... и газопровод», — написал чиновник.

По словам Прокудина, утром наносились удары по Антоновке, Ромашково, Кизомысу, Инженерному, Садовому, Бериславу, Качкаровке, Ольговке, Осокоровке и Херсону.

Также 25 апреля сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Черкасской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, удары производят по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на границе с Белгородской областью сорвали попытку создания огневой точки ВСУ.