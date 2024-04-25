Власти Черкасской области рассказали о последствиях утренних взрывов

Утренний удар по Черкасской области Украины повредил объект инфраструктуры. Об этом сообщает «РБК Украина» со ссылкой на главу администрации региона Игоря Табурца.

«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — рассказал Табурец.

При этом чиновник уточнил, что находящиеся в регионе средства ПВО отработали по «скоростной воздушной цели».

Утром 25 апреля в Черкасской и еще четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Издание «Зеркало недели писало о взрывах в Черкасской области.

В ночь на 23 апреля в 12 украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Вечером 21 апреля в городе Харькове произошел взрыв. По информации издания «Зеркало недели», примерно в то же время в Харьковской области сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что Харьков полностью перестал производить электричество.