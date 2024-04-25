Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Черкасской области рассказали о последствиях утренних взрывов

«РБК Украина»: удары по Черкасской области повредили объект инфраструктуры

close
100%
РИА Новости

Утренний удар по Черкасской области Украины повредил объект инфраструктуры. Об этом сообщает «РБК Украина» со ссылкой на главу администрации региона Игоря Табурца.

«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — рассказал Табурец.

При этом чиновник уточнил, что находящиеся в регионе средства ПВО отработали по «скоростной воздушной цели».

Утром 25 апреля в Черкасской и еще четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Издание «Зеркало недели писало о взрывах в Черкасской области.

В ночь на 23 апреля в 12 украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Вечером 21 апреля в городе Харькове произошел взрыв. По информации издания «Зеркало недели», примерно в то же время в Харьковской области сработали сирены воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что Харьков полностью перестал производить электричество.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами