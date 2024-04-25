На Поклонную гору в Москве доставили около 10 единиц трофейной техники из зоны СВО

На Поклонную гору в Москве из зоны специальной военной операции (СВО) была доставлена трофейная техника украинского и иностранного производства. Об этом сообщает ТАСС.

В Москву прибыло около 10 единиц трофейной техники, в том числе украинские танк Т-64, бронемашина «Козак-2» и несколько бронетранспортеров, американская бронемашина MaxxPro, чешская боевая машина пехоты БМП-1, британская бронемашина Mastiff.

До этого на готовящуюся на Поклонной горе выставку трофейной техники уже доставили немецкую боевую машину пехоты Marder, американские бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley и турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

Посетители выставки смогут увидеть в общей сложности свыше 30 образцов военной техники из 12 стран: США, Великобритании, ФРГ, Франции, Турции, Швеции, Чехии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

1 мая в Парке Победы на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными в ходе спецоперации.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard.