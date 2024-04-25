Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Поклонную гору в Москве доставили около 10 единиц трофейной техники из зоны СВО

В Москву прибыли около 10 единиц техники, захваченных в боях у ВСУ

close
100%
Global Look Press

На Поклонную гору в Москве из зоны специальной военной операции (СВО) была доставлена трофейная техника украинского и иностранного производства. Об этом сообщает ТАСС.

В Москву прибыло около 10 единиц трофейной техники, в том числе украинские танк Т-64, бронемашина «Козак-2» и несколько бронетранспортеров, американская бронемашина MaxxPro, чешская боевая машина пехоты БМП-1, британская бронемашина Mastiff.

До этого на готовящуюся на Поклонной горе выставку трофейной техники уже доставили немецкую боевую машину пехоты Marder, американские бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley и турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

Посетители выставки смогут увидеть в общей сложности свыше 30 образцов военной техники из 12 стран: США, Великобритании, ФРГ, Франции, Турции, Швеции, Чехии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

1 мая в Парке Победы на Поклонной горе в Москве откроется выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными в ходе спецоперации.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами