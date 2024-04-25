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Хуситы атаковали два коммерческих судна и эсминец США

Хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам и американскому эсминцу

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали коммерческие суда Maersk Yorktown и MSC Veracruz, принадлежащие Соединенным Штатам и Израилю. Еще одному удару подвергся эсминец ВМФ США в Аденском заливе, заявил военный представитель движения Яхья Сариа, чьи слова приводит телеканал Al Masirah.

«Нанесен удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе. <…> В то же время военно-воздушные силы провели еще две военные операции с использованием большого количества беспилотников, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz», — сказал представитель движения.

По его словам, ракеты и БПЛА успешно выполнили задачи. Сариа также отметил, что движение продолжит наносить удары по кораблям в Красном море и Индийском океане до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа.

До этого Военно-воздушные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы) поддержали атаку Ирана по Израилю и выпустили по городу Эйлат несколько десятков своих БПЛА.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали американский эсминец.

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Удары США по хуситам
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