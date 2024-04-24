В Белом доме допустили достижение РФ новых успехов на Украине

США не исключают, что Российская Федерация в ближайшие недели добьется новых территориальных успехов на Украине. Об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

Он отметил, что выделение американской помощи Киеву — «хорошая новость для Украины». Вместе с этим Салливан признал, что украинская армия «по-прежнему находится под сильным давлением на поле боя».

«Разумеется, возможно, что Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов», — сказал он.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о пакете помощи Украине и другим союзникам Вашингтона.

22 апреля в Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР).

В ведомстве отметили, что тем самым российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.