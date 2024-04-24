В США заявили, что передали Украине ATACMS для применения на ее «суверенной территории»

США тайно передали Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS повышенной дальности для применения «в пределах суверенной украинской территории». Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает РИА Новости.

Он подтвердил, что Соединенные Штаты тайно передали Украине эти ракеты по распоряжению американского президента Джо Байдена.

«В феврале он, не афишируя это, отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности направить ATACMS на Украину для использования в пределах суверенной украинской территории», — сказал представитель министерства обороны США.

По его словам, данное оружие вошло в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оно было поставлено на Украину. Он добавил, что поставки этих ракет не разглашались по просьбе Киева.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что поставка ракет ATACMS Украине существенно не отразится на ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.