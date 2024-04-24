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В Мелитополе отказались от проведения Парада Победы в этом году

В Запорожской области не будут проводить Парад Победы из-за рисков безопасности

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РИА Новости

В Запорожской области не будут проводить Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» из-за рисков безопасности для жителей региона со стороны украинских обстрелов. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Прошу жителей региона отнестись с пониманием, мы обязательно отпразднуем День Победы, как и делали это всегда, но с учетом мер безопасности. Обязательно возложим цветы к мемориалам наших героев, поздравим всех наших дорогих ветеранов и тружеников тыла», — обратился Балицкий к жителям Запорожской области.

Балицкий добавил, что в регионе пройдут другие акции — в том числе «Окна Победы», «Письмо Победы», и проект «Парта Героя», который призван увековечить память запорожцев-героев Великой Отечественной войны.

Все проживающие в регионе ветераны, как отметил Балицкий будут обеспечены вниманием и поддержкой.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону не будут запускать фейерверк на 9 мая.

Ранее сообщалось, что формат акции «Бессмертный полк» в РФ в этом году изменился.

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