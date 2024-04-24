Украинские военные изношены после нескольких месяцев непрерывных боевых действий, не хватает людей на их замену. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В статье говорится, что размещение военных, рассчитанное на пять дней, может длиться десять или 15 дней. В течение этого времени у бойцов заканчивается «еда, вода и медикаменты».

Также журнал Forbes сообщил, что 67-я и 115-я механизированные бригады ВСУ «развалились» на восточном фронте за последние несколько недель. По данным издания, 67-я бригада находилась в районе Часова Яра, пока внутри ее командного состава не начались разногласия.

На этой неделе в Минобороны РФ сообщили, что десантники из Бурятии из группировки войск «Юг» захватили опорный пункт на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех бойцов украинской армии.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.