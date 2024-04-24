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В подконтрольной Киеву Херсонской области повредили объект критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении критических объектов

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Shutterstock

На подконтрольной Украине территории Херсонской области после российских ракетных ударов зафиксировали повреждения на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

При этом какие именно объекты получили повреждения в результате взрывов, он не уточнил.

До этого Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по украинской военной части в Одессе, которая находится возле Горбатого моста. Он пояснил, что удар нанесли в 7:05 (совпадает с московским). Лебедев заявил, что взрыв после удара оказался сильный, а в десяти километрах от эпицентра «тряхнуло сильно дом». Он подтвердил, что после удара Одесса оказалась частично обесточена.

До этого сообщалось о взрыве в Николаеве. Незадолго до этого взрыв произошел также в Кременчуге в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Совете Федерации рассказали об опасной и тяжелой жизни мирного населения в Херсоне.

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