В Москве состоится выставка трофейной военной техники

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве 1 мая откроется выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что выставка продлится один месяц. На ней будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. Гости смогут увидеть танк Leopard и боевую машину пехоты Marder немецкого производства, американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, шведскую БМП CV90 и французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC.

Кроме того, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения иностранных армий, боевые документы, карты и идеологическая литература.

До этого политолог Евгений Михайлов высказывал мнение, что захваченный у украинских военных в зоне проведения спецоперации танк Leopard может быть интересен российским инженерам.

23 апреля Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard с поля боя. Машину уже доставили в ремонтное подразделение, где на нем планируется заменить гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки.

Ранее в «Ростехе» рассказали об уязвимости танков ВСУ.