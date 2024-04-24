Одесса оказалась частично обесточена после взрывов

В Одессе ночью 24 апреля произошла серия взрывов. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

По данным корреспондентов, город оказался частично обесточен. Перед этим сообщения о взрывах в Одессе поступали дважды. В украинских СМИ появились фото, на которых видно, как в городе поднимается дым.

Сейчас в Одесской области на юге Украины объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрыве в Николаеве. Незадолго до этого взрыв произошел также в Кременчуге в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.