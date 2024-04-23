В Кременчуге произошел взрыв

Взрыв произошел в Кременчуге Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

В публикации отмечается, что о взрыве сообщили местные жители.

Официальной информации о взрыве пока не поступало.

До этого взрыв произошел в городе Днепр.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.