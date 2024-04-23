В Пентагоне высказались насчет подготовки очередного пакета помощи Украине

Новый пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет включать самое необходимое в данный момент. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — заявил Райдер.

Несмотря на отказ комментировать детали, Райдер предположил, что в пакет военной помощи будут включены необходимые ВСУ боеприпасы, в том числе для систем противовоздушной обороны, а также сами зенитно-ракетные установки.

До этого пакет законопроектов, предусматривающий оказание военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву прошел процедурное голосование в сенате конгресса США.

Ожидается, что сенат окончательно одобрит пакет уже на текущей неделе. Затем он отправится на подпись к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Ранее в Кремле отреагировали на новый пакет помощи Украине от США.