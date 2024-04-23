Задержанный Иванов днем присутствовал на заседании коллегии Минобороны России

Задержанный заместитель главы Минобороны Российской Федерации Тимур Иванов днем во вторник, 23 апреля, принял участие в заседании коллегии министерства. Это следует из кадров, размещенных в Telegram-канале ведомства.

Днем 23 апреля Минобороны опубликовало видео, на котором его глава Сергей Шойгу произносит вступительное слово на заседании коллегии министерства, посвященном ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) и работе Ленинградского и Московского военных округов. В ролике видно, что Иванов присутствует на этом мероприятии.

Вечером 23 апреля стало известно о его задержании. В Следственном комитете России сообщили, что Иванова подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей.

Согласно информации ведомства, замминистра вменяют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данному преступления составляет до 15 лет лишения свободы.

Как заявили в СК, следствие будет добиваться ареста замглавы оборонного ведомства.

Ранее на оборонном предприятии Подмосковья пресекли получение взятки в 13 млн рублей.