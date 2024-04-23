Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанный Иванов днем присутствовал на заседании коллегии Минобороны России

Задержанный замминистра обороны Иванов днем присутствовал на заседании коллегии

Задержанный заместитель главы Минобороны Российской Федерации Тимур Иванов днем во вторник, 23 апреля, принял участие в заседании коллегии министерства. Это следует из кадров, размещенных в Telegram-канале ведомства.

Днем 23 апреля Минобороны опубликовало видео, на котором его глава Сергей Шойгу произносит вступительное слово на заседании коллегии министерства, посвященном ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) и работе Ленинградского и Московского военных округов. В ролике видно, что Иванов присутствует на этом мероприятии.

Вечером 23 апреля стало известно о его задержании. В Следственном комитете России сообщили, что Иванова подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей.

Согласно информации ведомства, замминистра вменяют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данному преступления составляет до 15 лет лишения свободы.

Как заявили в СК, следствие будет добиваться ареста замглавы оборонного ведомства.

Ранее на оборонном предприятии Подмосковья пресекли получение взятки в 13 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами