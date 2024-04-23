Боевые действия разворачиваются не в пользу Вооруженных сил Украины в Донбассе и на других направлениях. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», — заявил Кирби.

Кирби дал короткий комментарий на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Тампу (штат Флорида).

До этого бывший советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что из Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали свыше 100 тыс. солдат.

По мнению экс-советника украинского лидера, прежде, чем требовать от людей защищать свою страну, необходимо создать государство, которое хочется защищать.

Ранее сообщалось о новых трудностях ВСУ на севере ЛНР.